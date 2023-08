Polen einfach zu stark: "Schmetterlinge" scheitern im EM-Achtelfinale

Brüssel - Endstation Achtelfinale: Die deutschen Volleyballerinnen haben eine Überraschung klar verpasst und sind bei der Europameisterschaft erwartungsgemäß in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden.

In der belgischen Hauptstadt gingen die DVV-Frauen als klare Außenseiterinnen in das Nachbarschaftsduell. "Polen ist der Riesenfavorit gegen uns", hatte Heynen vor dem Spiel betont.

Das Ziel, wichtige Punkte für die Weltrangliste zu sammeln und sich damit in eine bessere Position für eine mögliche Olympia-Qualifikation über das Ranking zu bringen, wurde deutlich verfehlt.

Damit endete für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) ein insgesamt sehr enttäuschendes Turnier. Die Vorrundengruppe C vor heimischem Publikum im Düsseldorfer Castello hatte Deutschland mit zwei Siegen und drei Niederlagen nur auf einem schwachen dritten Platz abgeschlossen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen unterlag Favorit Polen im Nachbarschaftsduell in Brüssel deutlich mit 0:3 (22:25, 20:25, 24:26) und verpasste wie bereits vor zwei Jahren den Einzug in die Runde der besten Acht.

Gute Stimmung im Team reichte bei der EM nicht: Durch die vierte Niederlage des Turniers schieden die deutschen Volleyballerinnen im Achtelfinale aus. © Virginia Mayo/AP/dpa

Dennoch hatte sich Kapitänin Lena Stigrot Hoffnungen gemacht. "Vielleicht ist der Hallenwechsel jetzt der Schlüssel und wir machen ein richtig gutes Spiel", sagte sie. Gegen Polen habe die Mannschaft diesen Sommer schließlich schon öfters gespielt, es sei immer super knapp gewesen. "Vielleicht sind sie jetzt einfach mal fällig", sagte Stigroth.

Zunächst waren es aber viele eigene Fehler, die Deutschland ins Hintertreffen brachten. Schritt für Schritt kämpfte sich das Heynen-Team dann in die Partie, vor allem Lina Alsmeier überzeugte als Punktesammlerin. Am Ende verhinderten zu viele deutsche Abstimmungsfehler den Satzgewinn, mit einem 25:22 ging Polen in Führung.

In Satz zwei startete Deutschland nun viel besser, mit 6:2 setzten sich die DVV-Frauen zunächst ab. Doch das Momentum währte nicht lange, die Polinnen drehten den Satz schnell deutlich in ihre Richtung. Deutschland ließ nicht locker, konnte den hohen Rückstand in der Folge aber nicht mehr einholen.

Mit dem Rücken zur Wand stemmte sich das Team von Heynen nun gegen die drohende Niederlage - musste aber dann im umkämpften dritten Durchgang eine mutmaßlich schwere Knieverletzung von Anne Hölzig verkraften. Trotz des Schocks blieb Deutschland am Favoriten dran, doch die Qualität der Polinnen setzte dem deutschen EM-Traum ein vorzeitiges Ende.