Auch Herrmann-Wick schaut vorbei: So läuft das City-Biathlon-Wochenende in Dresden

"Hier kann man die Rennen kostenlos verfolgen. Es wird Videowände geben - sowohl am Theaterplatz als auch vor dem Stadion. Da kann man auch das Schießen verfolgen", so Niedermeier.

Denise Herrmann-Wick beim Nachwuchs

Denise Herrmann-Wick (35) ist die Botschafterin des City Biathlon. Sie ist am Wochenende für den Nachwuchs da. Am Freitag wird die Bockauerin bei der Schulsport-Aktion Tipps geben und Fragen beantworten. "Es ist für die Kinder bestimmt eine spannende Sache, wenn man ihnen eine Waffe in die Hand drücken kann", so die Olympiasiegerin.