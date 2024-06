Biathlon-Stars aus der ganzen Welt kommen zu Mega-Event ins neue Heinz-Steyer-Stadion

"Das kommt mir einerseits entgegen, da Johannes & Co. ihre läuferische Stärke nicht vollends ausspielen können", meinte der Hermsdorfer. "Auf der anderen Seite gibt es auf der Strecke wenig möglich, was zu machen. Der Wettkampf geht schon über den Schießstand. Ob dies ein Vorteil ist, wird sich zeigen." Im Stadion können sich bis zu 3500 Zuschauer ein Bild von der Treffsicherheit der Asse machen. "Aber es sind bereits 3000 Karten verkauft", freut sich Organisator Niedermeier.

Im September wird im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion der City-Biathlon ausgetragen. © Robert Michael/dpa

"An der Strecke kann jeder zuschauen - auch ohne Karte. Dazu sind zwei Videowände aufgebaut. Jeder, der Lust auf Biathlon hat, kann vorbeikommen."

Auch Olympiasiegerin und Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick (35) ist dabei. Die Bockauerin ist die Botschafterin des Events und wird versuchen, Grundschüler am Freitag vorm Rennen mit dem Virus zu infizieren.

"Ich hoffe, dass viele kommen. Ich freue mich darauf, den kleinen Stöpseln was zu zeigen", so die 35-jährige Ex-Skijägerin. Sie bedauert es, nicht mehr selbst am Start stehen zu können. Klingt, als ob alles perfekt in der Vorbereitung läuft. Die Sponsoren-Wand war auch gut gefüllt.

Keine Selbstverständlichkeit, da die Veranstaltung auf Wunsch des Deutschen Skiverbandes von Wiesbaden nach Dresden umziehen musste, um näher an einem Nachwuchs-Bundesstützpunkt zu sein. "Manchmal muss man zu seinem Glück auch gezwungen werden", meinte Niedermeier süffisant.