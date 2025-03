Drama auf der Zielgeraden! Franzi Preuß gewinnt Biathlon-Gesamtweltcup

Oslo (Norwegen) - Da ist das Ding! Franziska Preuß hat es tatsächlich geschafft und den Biathlon-Gesamtweltcup geholt. Einen Tag, nachdem sie das Gelbe Trikot verloren hatte, gewann die 31-Jährige den finalen Massenstart nach einem Drama auf der Zielgeraden und überholte so wieder ihre ärgste Konkurrentin Lou Jeanmonnot. Nach dem Wettkampf musste sie aber noch kurz bangen.

Kurz vor dem Ziel geriet Jeanmonnot im Zweikampf mit Preuß dann aber ins Straucheln und stürzte - dadurch distanzierte die Deutsche sie um die entscheidenden Meter, gewann ihr viertes Weltcup-Rennen in dieser Saison und somit auch den Gesamtweltcup!

Dort blieben beide fehlerfrei und gingen gemeinsam auf die letzte Runde - was für ein Showdown.

Beide Sportlerinnen leisteten sich in den ersten drei Schießeinlagen jeweils einen Fehlschuss, sodass sie beinahe gleichzeitig zum letzten Schießen der Saison kamen.

Franziska Preuß und Lou Jeanmonnot herzten sich direkt nach dem Zieleinlauf - trotz des Malheurs kurz vor der Zielgeraden. © Terje Pedersen/NTB/dpa

Obwohl sich beide Sportlerinnen, deren Kampf um die Gesamtwertung stets von großem gegenseitigen Respekt geprägt war, sofort umarmten und sich gegenseitig gratulierten, platzte dann die nächste Bombe: Das französische Team legte Protest wegen des Rennunfalls ein, bei dem Jeanmonnot zu Fall kam!

Nach der Sichtung der Bilder zogen die Franzosen den Protest dann aber wieder zurück, sodass Franziska Preuß endlich wirklich ausgelassen den größten Erfolg ihrer Karriere genießen konnte.

"Es war irgendwie blöd, das so zu gewinnen, ich hätte es lieber auf der Zielgeraden entschieden", erklärte Preuß nach dem Rennen. "Es war null meine Absicht, da irgendwen zu bedrängen. Lou hat selbst gesagt, dass sie sich irgendwie ihren Stock zwischen die Beine gestellt hat. Ich hab von mir jetzt keinen Fehler gesehen, es geht da einfach eng um die Kurve, aber es war schwierig."

Jeanmonnot habe ihr direkt versichert, dass sie nichts Unfaires gemacht habe, trotzdem habe sie sich bei ihrer Dauerkonkurrentin entschuldigt.

"Das Niveau war so hoch, selbst wenn es nicht gereicht hätte, hätte ich mir nichts vorwerfen können", erzählte die 31-Jährige weiter. "Heute war ich eben in der Position, in der ich nur gewinnen kann. Es war ein kranker Kampf, wenn man sich überlegt, dass wir zusammen auf die Schlussrunde gehen, irre einfach."