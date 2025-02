Biathlon-Staffel liegt bei EM auf Siegkurs - dann macht der Schlussläufer das!

Entsprechend ging Frey es von dort an entspannt an, blieb noch kurz auf der Matte stehen und winkte seinem Trainer am Fernglas, der die Schießeinlage beobachtet hatte und den Hut vor seinem Schützling zog.

Isak Frey blieb auf der Schlussrunde bei Vetle Rype Paulsen (24, r.) stehen, um ein Foto mit ihm zu machen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/rekruttgutta_nssf (2)

Auf Instagram teilten die beiden das Foto nach dem Sieg stolz. Das norwegische Recruiting-Team, zu dem beiden gehören, postete zudem einen Clip von der kuriosen Aktion.

Frey beließ es jedoch nicht dabei: Kurze Zeit später blieb der 21-Jährige erneut stehen, um mit einem Betreuer abzuklatschen. Obwohl er auf der Schlussrunde also klar austrudeln ließ, erhielt er seinen Vorsprung von über zwei Minuten aufrecht, da seine Verfolger am Schießstand viel Zeit liegen ließen.

Für Frey gehen mit dem Staffelsieg enorm erfolgreiche Europameisterschaften zu Ende: Zuvor hatte er sich bereits Gold im Einzel und Silber in der Verfolgung gesichert.

Doch auch die deutschen Herren konnten sich versöhnlich von der EM verabschieden: Nachdem sie in den Einzelrennen aufgrund zahlreicher Fehlschüsse stets weit von den Medaillenrängen entfernt gelegen hatten, sicherten sie sich mit der Staffel zumindest die Silbermedaille als "Best of the Rest".