Deutscher Biathlon-Kader steht! Diese sechs Athleten haben ihr Weltcup-Ticket schon sicher

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen schafften es acht Athleten in den A-Kader, bei den Herren sind es genau die acht Biathleten, die in der vergangenen Saison im Weltcup zum Einsatz kamen.

Stefanie Scherer (28, l.) feierte mit der deutschen Staffel sogar einen Weltcupsieg, trotzdem behält sie ihren B-Kader-Status. © Sven Hoppe/dpa

Die Kadereinteilung ist allerdings hauptsächlich für das Training im Sommer wichtig, die sechs Weltcup-Plätze werden dann bei Qualifikationsrennen im Herbst vergeben.

Der stets gut informierte Biathlon-Podcast Extrarunde gab auch bereits bekannt, welche der DSV-Asse ihren Platz schon sicher haben: Bei den Männern müssen sich Philipp Nawrath (32) und Justus Strelow (28) nicht mehr beweisen, bei den Frauen sind Preuß, Grotian, Voigt und Julia Tannheimer (19) gesetzt.

Große Überraschungen wie etwa in Norwegen, wo Philipp Nawraths (32) Freundin Karoline Knotten (30) trotz Platz 14 im Gesamtweltcup unerwartet komplett aus dem Kadersystem flog und sich damit ab sofort selbst um ihr Training kümmern muss, blieben also aus, ein prominenter Name fehlt allerdings auch in Deutschland komplett.

Die bisherige A-Kader-Athletin Hanna Kebinger (27), die 2023 bei der WM in Oberhof noch Silber mit der Staffel gewann und eigentlich als Hoffnungsträgerin für die Zukunft galt, ist nach zwei völlig verkorksten Jahren in keinem Kader mehr zu finden.