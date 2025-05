Biathlon-Legende Kati Wilhelm neue Präsidentin des Thüringer Skiverbandes

Alles in Kürze

Biathlon-Legende Kati Wilhelm (48) wurde an die Spitze des Thüringer Skiverbandes (TSV) gewählt. © Arne Dedert/dpa

Wie die Zeitung "Freies Wort" berichtet, wurde die dreifache Biathlon-Olympiasiegerin und fünffache Weltmeisterin mit großer Mehrheit am Samstag in Ilmenau gewählt.

Von den anwesenden Vereinen stimmten 34 mit Ja, drei enthielten sich und drei votierten dagegen.

Nach ihrer Wahl sagte Wilhelm, die in Schmalkalden geboren wurde, dass sie fest an das Potenzial des Wintersports in Thüringen glaube.

Die 48-Jährige tritt die Nachfolge von Frank Eismann an, der auf eine erneute Kandidatur verzichtete.