Deutsches Biathlon-Ass macht traurige Enthüllung: Darum beendete sie wirklich ihre Karriere

Traunstein - Am Ostersonntag dieses Jahres wachte Marion Wiesensarter (30) auf und beschloss, ihre Biathlon -Karriere zu beenden. Nun hat die Traunsteinerin enthüllt, wie es wirklich dazu kam. Der Ursprung ihrer Entscheidung liegt schon ein Jahr zurück.

Marion Wiesensarter (30) plagten im vergangenen Sommer private Probleme, die letztlich auch Einfluss auf ihr Karriereende hatten. © IMAGO / Harald Deubert

"Angefangen hat es mit privaten Problemen im letzten Sommer, die mir körperlich und mental zugesetzt haben", gesteht die 30-Jährige im Interview mit "Chiemgau24".

Eigentlich wollte sie noch bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina weitermachen, doch die privaten Probleme hatten zu Beginn des vergangenen Winters ihre Spuren hinterlassen. Sie sei gut in die Saison gestartet, "war aber eigentlich schon am Limit. Entsprechend haben sich die Leistungen entwickelt und ich war unzufrieden mit mir", blickt sie zurück.

Wiesensarter, deren bestes Einzel-Ergebnis ein elfter Platz beim Weltcup in Antholz 2021 war, habe sich dann immer mehr unter Druck gesetzt und sich schließlich bei einem Sturz eine Gehirnerschütterung zugezogen. Dann sei sie "immer mehr ins Grübeln gekommen", wie sie berichtet.

Am Ostersonntag sei sie schließlich aufgewacht und völlig klar im Kopf gewesen, dass der Zeitpunkt für das Ende ihrer aktiven Laufbahn gekommen sei.