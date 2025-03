Biathlon-Rennen verschoben: Der Grund liegt 2000 Kilometer entfernt

Nove Mesto (Tschechien) - Eigentlich sollten die Biathlon-Herren am heutigen Donnerstagabend, um 18.25 Uhr, das letzte Weltcup-Trimester eröffnen. Doch plötzlich ist der Start um eine Viertelstunde nach hinten verschoben worden - aus einem kuriosen Grund.

In Nove Mesto findet der Sprint der Herren am heutigen Donnerstag später statt als geplant. © JOE KLAMAR / AFP

Als die IBU am Mittwochabend die Startzeiten bekannt gab, staunten die Fans nicht schlecht: Die ohnehin schon ungewöhnlich späte Startzeit von 18.25 Uhr war noch einmal nach hinten geschoben worden, mit dem Litauer Vytautas Strolia (32) geht der erste Starter erst um 18.40 Uhr ins Rennen.

Der Grund für die Verschiebung liegt allerdings nicht bei den Strecken in Nove Mesto oder Ähnlichem - sondern an einem Sturm in Norwegen!

In Trondheim findet nämlich gerade die Nordische Ski-WM statt, dort steht am heutigen Donnerstag unter anderem der Mannschaftswettbewerb der Herren im Skispringen an.

Wegen orkanartiger Böen ist dort der Zeitplan allerdings im wahrsten Sinne des Wortes durcheinandergewirbelt worden, bis zum Donnerstagmittag dürfen wegen der Gefahr für Athleten und Zuschauer keine Wettkämpfe stattfinden und wurden entsprechend nach hinten geschoben.

Weil sich dadurch die TV-Übertragungen von Skispringen und Biathlon überschneiden würden, entschied sich die IBU kurzerhand dazu, den Start des Herren-Sprints um eine Viertelstunde zu verlegen.