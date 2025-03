Traum-Abschied wackelt! Biathlon-Superstar muss plötzlich Rennen absagen

Oslo (Norwegen) - Es sollte der glanzvolle Abschluss seiner Karriere werden! Am letzten Saison-Wochenende wollte sich Tarjei Bø (36) gemeinsam mit seinem Bruder Johannes Thingnes (31) vor heimischer Kulisse in den Biathlon-Ruhestand verabschieden . Doch eine Krankheit könnte ihm nun einen Strich durch die Rechnung machen. Hat der jüngste Gesamtweltcup-Sieger aller Zeiten sein letztes Rennen schon bestritten?

Damit bleibt nur noch der abschließende Massenstart am Sonntag, um doch noch einmal im Weltcup an den Start gehen zu können - und darauf legt der 36-Jährige jetzt alle Hoffnung.

Am Freitag steht in Oslo ein Sprint auf dem Programm, weil Bø aber nicht daran teilnimmt, fällt auch die Verfolgung am Samstag ins Wasser.

Am Holmenkollen in Oslo sollen Tarjei (l.) und Johannes Thingnes Bø (31) gebührend verabschiedet werden. © Hendrik Schmidt/dpa

Der letzte Wettkampf seiner Karriere sollte eigentlich das Highlight des Wochenendes sein, um die Bø-Brüder zu verabschieden, wurde sogar der Zeitplan in Oslo verändert. Doch anstatt vielleicht ein letztes Mal gemeinsam auf das Podium zu laufen, müssen sie nun beide um ihre Teilnahme bangen!

Denn schon vergangene Woche brach der fünffache Gesamtweltcup-Sieger Johannes Thinges Bø den Weltcup in Pokljuka vorzeitig ab, weil auch er vom Fieber erwischt wurde.

Das kostete den 31-Jährigen wohl die Chance, zum sechsten Mal die große Kristallkugel zu gewinnen, zu groß ist der Vorsprung seines Dauerrivalen Sturla Holm Lægreid (28) durch das verpasste Rennen.

So droht den Bø-Brüdern, die gemeinsam 366 Podien im Weltcup, bei Weltmeisterschaften und Olympia vorweisen können, angesichts ihrer Erkrankungen ein eher unwürdiges Karriereende.

Immerhin scheint aber wenigstens Johannes wieder in der Lage zu sein, in Oslo an den Start zu gehen: Auch wenn er am Montag noch nicht trainieren konnte, ließ er auf einer Pressekonferenz am Donnerstag durchblicken, am Freitag zumindest startbereit zu sein.