Baby-Boom in Norwegen! Nächster Biathlon-Star lüftet süßes Geheimnis

Biathlon-Star Johannes Dale-Skjevdal (27) wird zum ersten Mal Papa! © Tobias SCHWARZ / AFP

Auf Instagram teilte Dale-Skjevdal ein Bild, auf dem die werdende Mama ihren Bauch liebevoll festhält, ein weiteres zeigte das Ehepaar freudestrahlend in die Kamera lächelnd.

"Die Tracht wird dieses Jahr zu eng sein", schrieb der dreifache WM-Medaillengewinner zu den Fotos und versah den Satz mit einem Schwangeren- und einem Baby-Emoji, um auch letzte Unklarheiten zu beseitigen: "Ich kann Kapitel 2.0 in meinem Leben kaum erwarten!"

Gegenüber TV2 verriet der Norweger, dass er und seine Frau gerade sehr aufgeregt seien.

"Natürlich freuen wir uns sehr darauf, zum ersten Mal Eltern zu werden", sagte Dale-Skjevdal. "Ich habe gemerkt, dass es an der Zeit ist, ein wenig Abwechslung in mein sonst so eintöniges Leben als Spitzensportler zu bringen, und ich denke, das wird in allen Lebensbereichen gut sein."

Ein Leistungsschub durchs Babyglück? Das kann der 27-Jährige auf jeden Fall gebrauchen, schließlich ist die Konkurrenzsituation im norwegischen Team Jahr für Jahr enorm groß.

Das bekam Dale-Skjevdal in der abgelaufenen Saison am eigenen Leib zu spüren: Als Gesamtweltcup-Dritter 2024 wurde er bereits nach einer Woche in den zweitklassigen IBU-Cup verbannt und bekam danach nur noch vereinzelt Chancen im Weltcup.