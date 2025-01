Biathlon-Weltcup 2024/25: Highlights und Austragungsorte im Überblick

Wann beginnt die Biathlon-Saison 2024-25? Entdecke die Highlights der Biathlon-Saison 2024/25: Alle Austragungsorte, Events & Tipps für Fans. Jetzt lesen!

Von Nele Fischer

Am 30. November 2024 startete mit dem Biathlon-Weltcup 2024/25 die aktuelle Biathlon-Saison. Inzwischen ist sie in vollem Gange. Wo und wann sind die nächsten Biathlon-Veranstaltungen? Wie kann man die Events live erleben? Alles Wichtige erfährst Du hier. Wer nichts verpassen will, findet Aktuelles in den Biathlon News.

Auch 2025 finden Wettkämpfe des Weltcups im Biathlon in Oberhof statt. © dpa/Martin Schutt Das Wichtigste in Kürze Der Biathlon-Weltcup 2024/25 findet an neun Standorten in Finnland, Norwegen, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Tschechien und Slowenien statt. In Deutschland kann man im Januar sowohl in Oberhof als auch in Ruhpolding Rennen live verfolgen. Biathlon Biathlon-Schock! Gesamtweltcup-Siegerin verpasst komplette Saison Highlight der Saison ist die Biathlon-Weltmeisterschaft 2025 in der Schweiz. Wer von dem Wintersport nicht genug bekommen kann, freut sich vielleicht über die Fanmeilen an den Veranstaltungsorten sowie Führungen und Mitmachaktionen. Genaue Infos zu Tickets, Anreise und Co. erhält man auf den Webseiten der jeweiligen Veranstalter.

Die wichtigsten Stationen der Biathlon-Saison 2024/25

Die Biathlon-Saison bringt Wintersportveranstaltungen, die quer auf dem Kontinent verteilt sind, denn die Wettkampfserie zieht durch mehrere europäische Orte. Für deutsche Fans sind womöglich vor allem die folgenden Zwischenstopps des Weltcups sowie das Highlight der Biathlon-Saison - die Biathlon-Weltmeisterschaft - von Bedeutung. Eine Übersicht zu allen Rennen und Terminen gibt's im Folgenden.

Veranstaltungsorte und -zeitpunkte des Biathlon-Weltcup 2024/25 sowie der Biathlon-WM. © TAG24/cb

Oberhof: Tradition trifft Biathlon-Action

Oberhof in der Biathlon-Saison 2024/25 Vom 6. bis zum 12. Januar 2025 ist die LOTTO Thüringen Arena am Rennsteig in Oberhof Austragungsort des Biathlon-Weltcups. Dieses Jahr finden dort Wettkämpfe in den folgenden Disziplinen statt. Sprint

Verfolgung

Mixed-Staffel

Single-Mixed-Staffel Tradition von Oberhof Die Arena ist vom Wettkampf dabei kaum wegzudenken. Seit 1984 war sie immer mal wieder und seit 2005 ist sie jährlich Austragungsort (mit Ausnahme von 2016 wegen ungeeigneter Wetterverhältnisse). Zudem war Oberhof 2004 schon Austragungsort der WM. In vergangenen Weltcups konnten die Veranstaltungen in Oberhof mit die höchsten Zuschauerzahlen aller Weltcup-Events aufweisen. Außerdem wird die Strecke als eine der schwierigsten des ganzen Wettkampfes deklariert.

Tickets und Co.: Eintrittskarten und Informationen zur Anreise zum Wettkampf findet man unter: biathlon-oberhof.de.

Ruhpolding: Ein Highlight für Biathlon-Fans

Ruhpolding in der Biathlon-Saison 2025/25 Im Anschluss zieht der Wettkampf vom 13. bis zum 19. Januar nach Ruhpolding in Bayern. In der hiesigen Chiemgau-Arena finden dann Wettkämpfe folgende Disziplinen statt. Einzel

Massenstart

Staffel Tradition von Ruhpolding Neben jährlichen Biathlon-Weltcups war die Arena bereits viermal Austragungsort für die Biathlon-WM, aber auch Wettkämpfe der Deutschen Meisterschaften sowie Meisterschaften des britischen Biathlonverbands.

Tickets und Co.: Infos zu Eintrittskarten, Unterkünften und Anreise sowie weiteren tollen Zuschauererlebnissen findest Du unter: biathlon-ruhpolding.de.

Lenzerheide: Die Biathlon-WM 2025 hautnah erleben

Vom 12. bis zum 23. Februar 2025 darf die Schweiz zum ersten Mal die WM veranstalten. In Lenzerheide findet dann die langersehnte Biathlon-Weltmeisterschaft statt, bei der sich die Biathleten und Biathletinnen in den folgenden Disziplinen messen. Sprint

Verfolgung

Einzel

Massenstart

Staffel

Mixed Staffel

Single-Mixed Staffel Wem die Rolle als Zuschauer nicht genügt, der kann sich übrigens auch noch als freiwilliger Helfer bei der Veranstaltung anmelden, um nahe am Geschehen zu sein.

Was macht die Austragungsorte besonders?

Die Veranstaltungsorte sind aufgrund ihrer hervorragenden Wintersportmöglichkeiten ideal und überzeugen außerdem mit traumhaften Wald- und Gebirgskulissen. Erfahre nun, was die Biathlon-Stadien und dort ausgetragene Veranstaltungen ausmacht.

Landschaft und Atmosphäre der Biathlon-Arenen

Die Lage der jeweiligen Austragungsorte ermöglicht das Verfolgen der Wintersportwettkämpfe vor bester Kulisse. Die LOTTO Thüringen Arena am Rennsteig in Oberhof befindet sich im Thüringer Wald auf 837 Meter Höhe - der Rennsteig direkt am Kamm des Mittelgebirges. In Ruhpolding profitiert die moderne Chiemgau Arena von der einzigartigen Atmosphäre aufgrund der Lage im Gebirge. Sie liegt im Tal der Chiemgauer Alpen auf etwa 700 Meter Höhe. 1400 Meter über dem Meeresspiegel liegt die Roland Arena in Lenzerheide. Zur Kulisse gehört die Alp Bual, auf der das Stadion steht. Die atemberaubende Landschaft der Umgebungen sorgt bei ohnehin aufregenden Rennen für eine einmalige Atmosphäre. Ein absoluter Genuss für alle Biathlon-Fans.

Vor toller Kulisse verfolgen Fans den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. © dpa/Sven Hoppe

Die besten Zuschauererlebnisse vor Ort

Wer neben den eigentlichen Biathlon-Wettkämpfen gar nicht genug von dem Wintersport bekommt, kann weitere Angebote und Erlebnisse wahrnehmen. Ruhpolding Am Veranstaltungsort Ruhpolding wird während des Weltcups ein Abend der Legenden veranstaltet, an dem deutsche Biathlon-Stars im persönlichen Austausch von ihrer Karriere berichten. Bei einer Weltcuptour werden Interessierte hinter die Kulissen und unter anderem auch ins Teamareal geführt. Oberhof In Oberhof kann man Erlebnisse wie ein Biathlonschießen oder eine Backstageführung buchen. Am 12. Januar ist dort außerdem Familientag, der ein Mitmachangebot ohne Anmeldung für Anfänger und Fortgeschrittene anbietet. Lenzerheide In Lenzerheide sind die Tribünen sowie das Stadion an wettkampffreien Tagen auch ohne Ticket frei zugänglich. Das bedeutet, dass man live dabei sein kann, wenn Athletinnen und Athleten für den nächsten Wettkampf trainieren. Das Treiben auf den Fanmeilen der verschiedenen Wettkampfveranstaltungen sollte man ebenso wenig verpassen, wenn man richtig in Biathlon-Stimmung bleiben will.

Tipps für Fans und Besucher der Biathlon-Saison 2024/25

Mit der richtigen Planung läuft der Besuch bei dem Wintersport-Großereignis stressfrei und reibungslos ab. Folgende Tipps helfen dabei, das Beste aus dem Ereignis zu machen.

Tickets, Unterkunft und Anreise planen

Es wird empfohlen, die Tickets rechtzeitig online und nur bei offiziellen Verkaufsstellen zu kaufen. Diese findet man unter biathlonworld.com/de. Die Preise regulärer Tagestickets hängen von Veranstaltungsort, Disziplin sowie Art des Platzes ab und liegen bei etwa 19 bis 99 Euro. Man sollte sich auch rechtzeitig um eine Unterkunft kümmern. Für eine pünktliche Ankunft am Veranstaltungsort sollte man auch die Anreise vorher planen. Achtung! Vor Ort gibt es keine Parkplätze! Aus den Stadtzentren kann man zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Fahrkarten sind nicht im Ticket enthalten) sowie mit kostenlosen Shuttlebussen, die von bestimmten Parkplätzen abfahren, anreisen.

Mehr Wissenswertes: Weitere wichtige Informationen findest Du auf den offiziellen Webseiten der Wettkämpfe in Oberhof, Ruhpolding und Lenzerheide.

Highlights für Fans: Fanmeilen und Meet & Greets

Wer live vor Ort die Rennen verfolgen darf, sollte weitere Highlights nicht verpassen. Das Treiben Gleichgesinnter kann man z. B. auf den Fanmeilen genießen. Ruhpolding In Ruhpolding ist das der Championspark, wo Wintersportfans Livemusik und Siegerehrungen verfolgen können. Dort wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Offizielle Meet & Greets gibt es zwar nicht, allerdings erlaubt einem das VIP-Ticket Eintritt ins VIP-Zelt, in dem sich Fans aus aller Welt, Sponsoren sowie aktive und ehemalige Athleten und Athletinnen treffen und die Veranstaltung sowie ein Rahmenprogramm genießen. Oberhof In Oberhof findet man die Fanmeile im Hüttendorf, wo sich Gäste nicht nur stärken können, sondern auch Fanartikel und Souvenirs erwerben können. Die Fan-Village mit Festmeile zur Weltmeisterschaft in Lenzerheide ist übrigens auch ohne Ticket frei zugänglich.

Siegerehrungen der Weltcup-Wettkämpfe in Ruhpolding kann man im Championspark verfolgen. © dpa/Sven Hoppe

FAQ: Biathlon WM 2024/25

Wo findet der Biathlon-Weltcup 2024/25 statt? Austragungsorte des Biathlon-Weltcups 2024/25 sind Kontiolahti (Finnland), Hochfilzen (Österreich), Le Grand Bornand (Frankreich), Oberhof und Ruhpolding (Deutschland), Antholz (Italien), Nove Mesto (Tschechien), Pokljuka (Slowenien) sowie Oslo (Norwegen). Wann beginnt der Biathlon-Weltcup in Oberhof? In Oberhof findet der Biathlon-Weltcup vom 9. bis zum 12. Januar 2025 statt. Was ist das Highlight der Biathlon-Saison 2024/25? Das Highlight der Biathlon-Saison 2024/25 ist die Biathlon-WM vom 12. bis zum 23. Februar 2025 in der Schweiz. Wo findet die Biathlon WM 2025 statt? Die Biathlon-Weltmeisterschaft 2025 findet in Lenzerheide (der Gemeinde Lantsch/Lenz) in der Schweiz statt. Genauer gesagt findet die Veranstaltung in der Gegend rund um die Roland Arena statt. Was macht die Biathlon-WM in Lenzerheide besonders? Die Region um Lenzerheide eignet sich hervorragend für den Wintersport und folglich Biathlon-Events. Aufgrund der Höhenlage gilt das Gebiet als schneesicher, was ausschlaggebend für solche Veranstaltungen ist.

Technischer Schnee, der zur Planungssicherheit neben Naturschnee benötigt wird, wird von einer SnowFactory produziert. Außerdem werden große Mengen Schnee durch Snowfarming überwintert. Wie kauft man Tickets für Biathlon-Events? Tickets sind online auf den Webseiten der einzelnen Austragungsorte erhältlich. Eine Übersicht aller Veranstaltungen und entsprechendem Ticketverkauf findest Du auf der Website von Biathlonworld.

Manchmal ist auch vor Ort noch ein Ticketerwerb (mit Kartenzahlung) möglich. Wie reist man zu den Austragungsorten an? Die Veranstaltungsorte sind teilweise zu Fuß, größtenteils jedoch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Fahrkarten für diese sind jedoch nicht im Ticketpreis enthalten. Zudem gibt es einige ausgeschriebene Parkplätze, von denen Shuttlebusse fahren. Genauere Infos findest Du auf der Homepage der jeweiligen Veranstaltung.

Die Biathlon-Saison 2024/25 erleben