Bittere Pille für Silber-Medaillistin: WM-Aus für deutschen Biathlon-Star!

Antholz (Italien) - Das ist ganz bitter! Im vergangenen Jahr gelang Hanna Kebinger (26) ein raketenhafter Aufstieg in Richtung erweiterte Biathlon-Weltspitze , bei der Heim-WM in Oberhof holte sie Silber mit der Staffel . Doch nach einem seuchengeplagten Winter 2023/24 steht nun fest: Kebinger wird die anstehende WM verpassen!

Hanna Kebinger (26, v.) muss eine bittere Pille schlucken: Weil sie einfach nicht in Form kommt, fährt sie nicht mit zur WM. © Sven Hoppe/dpa

Es war eigentlich schon vorher klar: Hanna Kebinger kam in den bisherigen Saisonrennen nicht über Platz 22 hinaus, hat deshalb nicht einmal die halbe WM-Norm und durch ihre Nicht-Nominierung für den Weltcup in Antholz auch keine Gelegenheit mehr, diese zu schaffen.

DSV-Sportdirektor Felix Bitterling bestätigte nun aber auch offiziell: Die im tschechischen Nové Město na Moravě stattfindenden Titelkämpfe (7. bis 18. Februar) finden ohne die 26-Jährige statt!

Kebinger könne zurzeit nicht an ihre Leistungsgrenze gehen, sagte Bitterling in Antholz zur Deutschen Presse-Agentur und machte klar: "In dem Fall gibt es nicht viel drum herumzureden. Das bedeutet für sie das WM-Aus."

"Aber das liegt nicht daran, dass wir an Hanna zweifeln, sondern weil sie nicht die Energie hat, absolute Spitzenleistungen zu bringen. Da ist jetzt auch die Weltmeisterschaft echt zweitrangig", erklärte der Sportdirektor.

Wegen einer Corona-Erkrankung Anfang Dezember verpasste die Silber-Medaillistin der letzten WM die Weltcupstationen in Hochfilzen und Lenzerheide und kommt seither nicht in die Spur: Bei den Heim-Weltcups in Oberhof und Ruhpolding hinkte sie besonders läuferisch hinterher und war weit von Spitzenpositionen entfernt.

Es folgte die Nicht-Nominierung für Antholz, um vollständig gesund zu werden - und damit nun auch das WM-Aus.