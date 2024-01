Dauerregen in Thüringen: Fällt der Biathlon-Weltcup in Oberhof ins Wasser?

Oberhof - Trotz des angekündigten Dauerregens ist der Biathlon-Weltcup von Donnerstag bis Sonntag in Oberhof nicht gefährdet.

Laut Angaben der Veranstalter kann der Biathlon-Weltcup in Oberhof wie geplant stattfinden. © Hendrik Schmidt/dpa

Am Dienstag teilten die Veranstalter mit, dass zum derzeitigen Stand alle Wettkämpfe wie geplant ausgetragen werden können. Um die Strecken am Grenzadler noch zu schonen, wurden allerdings Anpassungen beim Training vorgenommen.

Das Langlauftraining am Dienstag fand auf verkürzter Runde statt, der Schießstand war gesperrt. Weitere Trainingsmöglichkeiten wurden den Athleten in der Skihalle sowie in der Schießhalle angeboten.

Die Strecken in der Arena am Rennsteig wurden bereits zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester belegt. "Das war die richtige Entscheidung, weil die Oberfläche nun deutlich robuster ist und dem Niederschlag Stand halten sollte", erklärte Heiko Krause, Technischer Leiter der Sportstätten des Thüringer Wintersportzentrums.

Aktuell betrage die Auflage zwischen 30 und 60 Zentimeter. Die finale Präparierung erfolge in enger Abstimmung mit der Internationalen Biathlon Union (IBU). "Wir setzen alle Kraft daran, gute Bedingungen für die Sportlerinnen und Sportler zu schaffen", erklärte Krause. Für erforderliche Nachbelegungen seien Schneereserven vorhanden.