Dauerregen macht Strecke weich: Biathlon-Sprint der Männer kann nicht stattfinden

Oberhof - Der Dauerregen in Thüringen hat den Zeitplan des Biathlon-Weltcups in Oberhof durcheinander gewirbelt.

Das Sprint-Rennen der Männer musste wegen des Regens in Oberhof verschoben werden. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Organisatoren am Mittwoch erklärten, musste das für Donnerstag geplante Sprint-Rennen der Männer auf Freitag verlegt werden. Grund sind die hohen Temperaturen sowie der anhaltenden Niederschläge der vergangenen Tage. Dadurch sei die Strecke aufgeweicht und die gewünschte Präparierung nicht gegeben, heißt es.

Das Weltcup-Rennen der Männer soll nun am Freitag um 11.20 Uhr stattfinden. Gegen 14.25 Uhr gehen dann planmäßig die Frauen in die Loipe.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind in Oberhof Minusgrade vorhergesagt. Der angekündigte Frost soll für die nötige Robustheit auf der Strecke sorgen, hoffen die Veranstalter. Bis einschließlich Sonntag sind insgesamt sechs Rennen am Grenzadler angesetzt.

Noch am Dienstag hatten die Organisatoren gehofft, den Zeitplan einhalten zu können. Wegen der milden Temperaturen war die Laufstrecke verkürzt und der Schießstand gesperrt worden. Die Athleten mussten ihr Training überwiegend in der Skihalle und der Schießhalle abhalten.