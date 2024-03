Deutscher Biathlon-Nachwuchs entgeht knapp Lawinen-Katastrophe

Martell (Südtirol) - Das war richtig knapp! Am vergangenen Wochenende war Deutschlands Biathlon-Nachwuchs zum Finale des Deutschlandpokals in Martell in Südtirol unterwegs. Dabei schrammten die Athleten der Zukunft haarscharf an einer Katastrophe vorbei: Kurz nach Ende der Wettbewerbe ging eine Lawine ab!