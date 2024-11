Dicke Überraschung beim Biathlon: Dieser deutsche Top-Läufer darf nicht im Weltcup ran!

Planegg - Die Biathlon-Saison steht in den Startlöchern, und jetzt steht auch fest, wer für Deutschland beim Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti an den Start gehen darf! Dabei überraschen die deutschen Trainer besonders mit einer Personalie.

Im vergangenen Jahr gewann Roman Rees (Nr. 42) noch das erste Rennen der Saison, in diesem Jahr ist er zum Auftakt nicht einmal dabei. © Anders WIKLUND / TT News Agency / AFP

Rund eineinhalb Wochen vor Saisonstart hat der Deutsche Skiverband (DSV) den Kader der deutschen Weltcup-Mannschaft bekannt gegeben.

Nach internen Ausscheidungskämpfen in Finnland ging es besonders bei den Männern extrem eng zu, schließlich gab es nur zwei Plätze an fünf Athleten zu vergeben - sowohl Philipp Nawrath (31) als auch Philipp Horn (30), Justus Strelow (27) und Johannes Kühn (33) waren aufgrund ihrer Leistungen in der Vorsaison bereits gesetzt.

Die freien Plätze schnappten sich David Zobel (28) als Bester der Qualifikation und Danilo Riethmüller (25), der per Trainerentscheid für den Kader nominiert wurde - Roman Rees (31) hingegen blickt in die Röhre und muss im zweitklassigen IBU-Cup startet!

Dabei hatte der Freiburger im vergangenen Winter noch das erste Einzelrennen der Saison gewonnen und war dadurch sogar im Gelben Trikot des Gesamtweltcup-Führenden unterwegs gewesen. Danach jedoch setzten ihn eine Corona-Erkrankung und ihre Folgen lange außer Gefecht, kurz vor der Qualifikation wurde er dann erneut krank und war so außer Form.

Die Konsequenz: Er war nicht einmal in der engeren Auswahl für den letzten Kaderplatz und muss sich jetzt erst einmal eine Liga tiefer beweisen.