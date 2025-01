Die Biathlon-Weltstars kommen auch 2026 nach Thüringen!

Oberhof - Planungssicherheit am Grenzadler! Der Biathlon-Weltcup wird auch im nächsten Jahr in Oberhof gastieren.

Doch bevor der Blick zu weit in die Zukunft geht, steht erstmal der diesjährige Biathlon-Weltcup 2025 in Oberhof vor der Tür. Vom 9. Januar bis 12. Januar finden die Wettkämpfe statt. Los geht es mit dem 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen.

Demnach wurde der Weltcup 2026 in Oberhof vom 8. bis 11. Januar terminiert. Wie auch in diesem Jahr werden dann wieder die Wettbewerbe im Springt, der Verfolgung sowie die Staffeln anstehen.

Rund 260 Sportler aus 26 Ländern werden in der nächsten Woche am Rennsteig an den Start gehen. Die Veranstalter erwarten an die 10.000 Zuschauer für die vier Wettkampftage.