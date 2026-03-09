"Hatte das Gefühl, zu ersticken": Biathlon-Star packt über Herz-Probleme bei Olympia aus

Italien - Mit großer Sorge beobachteten die Zuschauer, wie Biathlon-Star Tommaso Giacomel (25) das letzte Rennen bei den Olympischen Spielen abbrechen musste, der Italiener war in Führung liegend immer langsamer geworden, hatte sich auf die Brust gedeutet und schließlich aufgegeben. Jetzt sprach er darüber, wie er selbst die bangen Momente erlebt hat.

Im Krankenhaus wurde Tommaso Giacomel (25) durchgecheckt und schließlich eine Herzrhythmusstörung festgestellt. © Screenshot/Instagram/tommy_giacomel

Nach dem zweiten Schießen im Massenstart war der 25-Jährige als Erster auf die Strecke gegangen, merkte aber schnell, dass etwas nicht stimmte.

"Ich hatte das Gefühl, dass mein Herz extrem schnell schlug. Das begann kurz nach dem Schießen, und das ist ungewöhnlich, denn nach dem Schießen ist man normalerweise etwas ruhiger", erklärte Giacomel dem NRK: "Ich hatte das Gefühl, zu ersticken, weil ich nicht normal atmen konnte."

Ein paar Minuten lang habe er versucht, langsamer zu laufen, doch es sei nicht besser geworden, woraufhin er angehalten habe.

"Ich bekam Angst, als ich anhielt", schilderte der viermalige WM-Medaillengewinner: "Dann zog ich meine Skier aus und setzte mich hin, und ich sah viele Menschen um mich herum, die sehr verängstigt waren. Und da bekam ich ein bisschen Angst. Das war eine neue Erfahrung."

Mit dem Hubschrauber wurde er zunächst in ein Krankenhaus in Bozen gebracht, von wo aus er am nächsten Tag dann nach Mailand überstellt wurde. Dort wurde eine Rhythmusstörung festgestellt und schließlich ein kleiner Eingriff am Herzen durchgeführt.