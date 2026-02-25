Kurz nach Olympia-Drama: Eingriff am Herzen bei Biathlon-Star!

Mailand (Italien) - Die Sorge war groß: Beim Olympia-Massenstart am vergangenen Freitag lag der italienische Biathlet Tommaso Giacomel (25) in Führung, als er plötzlich viel Zeit verlor und das Rennen aufgeben musste, er deutete immer wieder auf seine Brust. Zwar gab er noch am selben Tag Entwarnung – jetzt musste sich der 25-Jährige allerdings einer kleinen OP am Herzen unterziehen.

Tommaso Giacomel (25) führte das Feld nach dem zweiten Schießen im Olympia-Massenstart an, als er plötzlich nicht mehr richtig atmen konnte und das Rennen aufgeben musste. © FRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP

Das gab der italienische Skiverband FISI am Dienstag bekannt.

Demnach habe sich Giacomel in den vergangenen Tagen im Mailänder Galeazzi-Krankenhaus komplett durchchecken lassen, die Ergebnisse von CT- und MRT-Untersuchungen sowie Belastungstest lagen alle im Normbereich.

Allerdings sei bei einem finalen Test eine Anomalie der elektrischen Leitfähigkeit im Vorhofbereich festgestellt worden, berichtete FISI, weshalb der Gesamtweltcup-Zweite sich einem Eingriff unterziehen musste!

Die sogenannte Ablation sei bereits durchgeführt worden und erfolgreich verlaufen, Giacomel könne das Krankenhaus am Donnerstagmorgen verlassen.

In zwei Wochen werden dann Folge-Untersuchungen durchgeführt, erst danach darf der 25-Jährige zum regulären Trainingsbetrieb zurückkehren.

Damit fällt der Italiener mindestens für den nächsten Weltcup in Kontiolahti (Finnland) am ersten März-Wochenende aus, wodurch er seine Hoffnungen auf den Sieg im Gesamtweltcup beinahe schon begraben kann.