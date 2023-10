Kurz vor Saisonstart: Nächste Regeländerung beim Biathlon!

In diesem Jahr heißen die Sieger Endre Strømsheim (26) aus Norwegen und Tilda Johansson (24) aus Schweden - und diese dürfen sich freuen, denn die IBU beschloss nun, dass die IBU-Cup-Champions auch beim zweiten Weltcup-Ort ein persönliches Startrecht erhalten!

Doch es gibt Sonderregeln: Die Vorjahres-Gewinner des IBU-Cups, der zweiten Liga im Biathlon , sichern sich durch ihren Titel einen persönlichen Startplatz für den ersten Weltcup-Ort, auch wenn das bedeutet, dass ihre Nation dort mit sieben Biathleten an den Start geht.

In diesem Fall geht es um die Anzahl der Startplätze, die für die Weltcup-Wettbewerbe vergeben werden. Die Top-Nationen, zu denen etwa Deutschland, Norwegen oder Schweden gehören, dürfen mit je sechs männlichen und sechs weiblichen Athleten an den Start gehen.

Endre Strømsheim (26) profitierte im letzten Winter nur von Ausfällen - nun erhält er ein eigenes Startrecht für zwei Weltcups. © Anders WIKLUND / TT News Agency / AFP

Gerade für Strømsheim dürfte diese Entscheidung eine enorme Erleichterung sein.

Im extrem starken norwegischen Männer-Team um den viermaligen Gesamtweltcup-Sieger Johannes Thingnes Bø (30) bekam er trotz Siegesserien im IBU-Cup erst durch Krankheiten der etablierten Weltcup-Athleten eine Chance in der ersten Liga - die Norweger performten einfach zu stark.

Aber auch Johansson hat mit den Öberg-Schwestern, Anna Magnusson (28) oder Linn Person (29) starke Konkurrenz bei den schwedischen Biathletinnen.

Nun erhalten beide nicht nur im schwedischen Östersund, sondern auch im österreichischen Hochfilzen die Chance, sich zu präsentieren. Bis zu fünf Einzelrennen sind jetzt für die IBU-Cup-Champions drin, dazu kommen mehrere Staffeln, für die sie nominiert werden könnten.

In der Vergangenheit hätte auch Deutschland von dieser Regelung profitiert, schließlich gewann Vanessa Voigt (26) 2021 die IBU-Cup-Gesamtwertung und sicherte sich so ein eigenes Startrecht für den Weltcup-Auftakt 2021 in Östersund.

Bei den Männern sicherte sich zuletzt Lucas Fratzscher (29) 2020 den Titel und wurde in der vergangenen Saison Gesamt-Zweiter - vielleicht reicht es in der kommenden Saison ja erneut zum Sieg.