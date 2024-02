"Noch nie gehört": Disqualifikation im Biathlon-Einzel sorgt für mächtig Wirbel!

Tuuli Tomingas (29) performte im Einzel von Nové Město stark - doch ihr Top-Ergebnis geht nicht in die Wertung ein. © JOE KLAMAR / AFP

Sie ist derzeit in der Form ihres Lebens! Tuuli Tomingas, die für die eher kleinere Biathlon-Nation Estland an den Start geht, holte schon in der Verfolgung am vergangenen Sonntag Platz zehn, zwei Tage später im Einzel ließ sie mit der siebtbesten Laufzeit und Platz elf aufhorchen.

Doch schon als sie die Ziellinie überquerte, stand ein Sternchen hinter ihrem Namen - das bedeutet meistens nichts Gutes, wie etwa eine Zeitstrafe wegen einer vergessenen Strafrunde oder eines Frühstarts.

Für Tomingas kam es jedoch noch dicker: Sie wurde disqualifiziert!

Denn bei einer Schießeinlage stand die Estin mit ihrem Ski auf einer Schlaufe ihres Stocks - das ist laut den Regeln der IBU verboten.

Ein Athlet werde für das "Entfernen eines oder beider Skier während des Schießens oder Abstellen von Gegenständen jeglicher Art unter den Skiern während des Schießens" disqualifiziert, heißt es im Regelwerk - und so wurde Tomingas aus der Wertung genommen.