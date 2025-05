Biathlon-Stars enthüllen üblen Zoff im Team: "War furchtbar"

Norwegen - Es brodelte im norwegischen Biathlon ! Kurz vor Ende der abgelaufenen Saison schoss Vetle Sjåstad Christiansen (32) öffentlich gegen seinen eigenen Verband , weil er mit einer Personalentscheidung nicht einverstanden war. Hinter den Kulissen ging es noch heißer her, wie er jetzt verriet.

Vetle Sjåstad Christiansen (33) machte im vergangenen Winter eine sportlich schwierige Zeit durch. © MARCO BERTORELLO AFP

Denn als der Norweger sich im März lautstark über seine Nicht-Nominierung für die Rennen auf der slowenischen Pokljuka beschwerte, hatte er auch zugleich eine Person im Sinn, deren Platz er gerne eingenommen hätte: Johannes Dale-Skjevdal (27), der den gesamten Winter über im zweitklassigen IBU-Cup überragend performt hatte.

Für Dale-Skjevdal, mit dem Christiansen eigentlich gut befreundet ist und sogar eine gemeinsame Firma hat, war das ein Messer im Rücken.

"Es war furchtbar", sagte der werdende Papa beim Dagbladet und erzählte auch gleich, wie er damit umging: "Ich habe ihm gesagt, dass das unnötig ist. Man darf ja anderer Meinung sein, aber ich hielt es nicht für richtig, das so auszudrücken."

Besonders, weil sie so viel Zeit miteinander verbringen, war die öffentliche Beschwerde Christiansen für ihn sehr schwierig: "Wir leben in einer Blase, und wenn die Dinge ihren Höhepunkt erreichen, fühlt es sich wie Scheiße an."