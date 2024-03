Sie ärgerte schon Magdalena Neuner: Biathlon-Legende feiert Überraschungs-Rückkehr!

Kaisa Mäkäräinen (41) stellt sich für die finnischen Meisterschaften und ihren Heimatverein wieder auf die Bretter. © JOE KLAMAR / AFP

Am heutigen Samstag startet die dreimalige Gesamtweltcup-Siegerin nämlich in der Staffel bei den nationalen Meisterschaften in ihrer Heimat, wie sie gegenüber dem TV-Sender Yle bestätigte.

Allerdings ist die Rückkehr weniger der großen Lust, sondern vielmehr der Personalnot bei ihrem Klub Kontiolahti Urheilijat geschuldet.

"Der Hauptgrund ist, dass mein Heimatverein die Meisterschaft organisiert", so die 41-Jährige. Ohne die Teilnahme der Verfolgungs-Weltmeisterin von 2011 hätte der Ausrichter wahrscheinlich gar keine Frauenstaffel auf den Schnee schicken können.

Überhaupt bestehe das Team größtenteils aus "Rentnern", scherzte Mäkäräinen. "Wenn der Wettbewerb woanders gewesen wäre, wäre ich sicher nicht hingegangen."

Eigentlich soll am Montag auch noch der Sprint folgen, doch eine endgültige Zusage konnte sich die langjährige Top-Athletin dafür noch nicht abringen. Vor allem läuferisch sei sie kaum mehr zu zwei oder drei Rennen hintereinander imstande.

"Ich bin in keiner Weise wirklich vorbereitet. Letzte Woche und diese Woche habe ich ein paar Mal geschossen, damit ich nicht völlig kalt in den Wettkampf gehe", gestand die studierte Lehrerin.