Sieg verpasst, aber Versöhnung mit Oberhof! Deutsche Biathleten springen aufs Podest

Oberhof - Deutsche Versöhnung mit dem Heim-Weltcup in Oberhof! Justus Strelow (28) und Selina Grotian (20) haben den deutschen Biathleten in der Single-Mixed-Staffel den ersten Podestplatz des Wochenendes beschert. Das Duo musste sich trotz insgesamt elf Nachladern nur Überraschungssieger Finnland und Frankreich geschlagen geben.

Justus Strelow (28) und Selina Grotian (20) holten den ersten Podiumsplatz für Deutschland in Oberhof. © Martin Schutt/dpa

Strelow, der in Oberhof bisher mit seiner Laufleistung haderte, erwischte einen perfekten Start ins Rennen, räumte alle zehn Ziele in seinem ersten Durchgang blitzschnell und sauber ab und übergab in Führung liegend an Grotian.

Diese musste nach dem Stehendschießen, in dem sie dreimal nachladen musste, ein wenig abreißen lassen und übergab nur auf Position fünf, doch Strelow brachte das DSV-Duo mit einer weiteren starken Runde und insgesamt 19 Treffern wieder in Führung.

Beim Liegendschießen zielte die 20-jährige Grotian erneut dreimal daneben, zeigte aber Nervenstärke und vermied wieder die Strafrunde, musste aber Frankreich und Finnland vorbeiziehen lassen.

Auch im letzten Stehendschießen brauchte Grotian drei Nachlader, sicherte den dritten Platz aber mit ihrer starken Laufleistung ab und bescherte Deutschland in der zweiten Single-Mixed-Staffel des Jahres, die noch die aktuell erkrankte Vanessa Voigt (27) mit Strelow bestritt, den zweiten Podestplatz!