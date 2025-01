Einer schimpft sogar über Fan: Deutsche Biathleten hadern mit Heimweltcup in Oberhof

"Ich habe versucht, in den ersten zwei Runden gut mitzugehen und habe in den letzten zwei Runden dann ganz schön gebüßt", erklärte der beste Schütze des Vorjahres. Auch er habe sich erhofft, mehr Plätze gutzumachen.

Für Justus Strelow (28) lief es zwar am Schießstand besser, dafür kam der Sachse in der Loipe nicht hinterher.

Johannes Kühn (33) schoss im Sprint zweimal daneben - übernahm dafür aber nicht die volle Verantwortung. © Martin Schutt/dpa

Johannes Kühn (33), im vergangenen Winter noch bester Deutscher im Gesamtweltcup, kommt in dieser Saison bisher noch nicht in Fahrt. Und auch in Oberhof verpasste er die Gelegenheit, wieder an der Weltspitze anzuklopfen.

Die Schuld für seine Fehlschüsse im Sprint sah der Routinier allerdings nicht nur bei sich!

"So toll die Fans hier immer sind, irgendeiner hat es nicht verstanden, dass man nichts sagt, wenn man gerade nicht schießt", meckerte der 33-Jährige nach dem Rennen, in dem er im Stehendanschlag zweimal daneben schoss.

"Die sind so nah dran, da hat einer die ganze Zeit dazwischen immer Höhöhö reingerufen", erzählte der Sprintsieger von Hochfilzen 2021: "Dann hab ich geschossen, dann hat er wieder Höhöhö gemacht. Das sollte man natürlich nicht hören, aber wenn der drei Meter nebendran ist, hört man das. Das war unangenehm, hätte ich besser machen können."

Die Einzelrennen sind vorbei, doch in der Single-Mixed- und der Mixed-Staffel hat Team Deutschland am heutigen Sonntag doch noch die Chance, sich mit dem Heim-Weltcup auszusöhnen.