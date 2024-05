Horror-Sturz mit dem Rennrad: Biathlon-Star erleidet schwere Verletzungen

Ausgerechnet bei der letzten Radtour wurde der Bruder von Martin Fourcade (35) schwer verletzt. Wie er auf Instagram berichtete, raste er mit 40 km/h eine Abfahrt hinunter. Dabei blieb dann sein Vorderrad auf der schlecht ausgebauten Straße in einem Riss im Asphalt stecken.

Der Coach trainierte mit seinem Team an der baskischen Atlantikküste, um die Sommervorbereitung auf die kommende Saison zu starten.

Der Biathlon-Coach erlitt Schürfwunden am Rücken und den Beinen sowie drei schmerzhafte Brüche der Lendenwirbel. © Screenshots/Instagram/simonfourcade

Nach dem Horror-Crash musste Simon Fourcade sofort in die Notaufnahme eines Krankenhauses in Saint-Jean-de-Luz an der französischen Atlantikküste eingeliefert werden.

Dort bekam er zunächst intravenös Schmerzmittel, bevor ihm die Ärzte die Diagnose mitteilten. Dabei hatte der Coach noch Glück im Unglück. Denn er teilte auch Fotos von seinem schwer beschädigtem Rad und seinem Helm, der seinen Kopf vor schweren Verletzungen schützte.

Neben den Brüchen sind auch starke Schürfwunden am rechten Bein und am Rücken zu sehen. Dennoch war der Franzose schon wieder zu Scherzen aufgelegt, startet seinen Beitrag mit den Worten: "Erstes Trainingslager: Team +1000 ● Simon -3 Lendenwirbel".

Da sein Körper nun absolute Ruhe zur Heilung benötigt, kann er sein Team in den kommenden vier bis acht Wochen nur per Video trainieren. Für Athleten und Trainer sicher eine große Umstellung, die die Mannschaft aber nicht an der Vorbereitung auf eine erneut erfolgreiche Saison hindern soll.