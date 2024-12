"Sind nicht wettbewerbsfähig": Bundestrainer rechnet mit deutschen Biathleten ab

Die Konsequenz am gestrigen Dienstag: Von sechs DSV-Athleten platzierte sich kein einziger unter den besten 20, auch wenn der schießlastige Einzel sonst zu den besten Disziplinen der Deutschen gehört. Stattdessen sammelten nur drei von ihnen überhaupt Weltcup-Punkte.

"Die Laufleistung war nicht auf dem höchsten Niveau, im Vergleich zu Norwegen und Frankreich sind wir nicht wettbewerbsfähig", schimpfte der Slowene. Das ist grundsätzlich nichts Neues, war auch in den vergangenen Jahren oft eine Baustelle. Doch Velepec stellte fest: "Wenn dann auch das Schießen nicht funktioniert, hat man ein Problem."

Justus Strelow (27) zeigte im Einzel ungewohnte Schwächen am Schießstand - und auch der Rest des Teams machte es kaum besser. © Hendrik Schmidt/dpa

Viele seiner Athleten seien müde gewesen, erklärte Velepec, entsprechend wichtig sei die Regeneration vor dem nächsten Rennen.

Als absoluten Tiefpunkt seiner Trainerkarriere wollte er den Kurz-Einzel aber nicht bewerten: "Ich kann nicht sagen, dass es der schlechteste Tag in meiner Trainerkarriere war. Da hatte ich schon schlechtere", sagte Velepec. "Es ist aber schade, dass keiner der sechs Athleten schießen konnte."

Die nächste Gelegenheit, es besser zu machen, ist der Sprint am kommenden Freitag.

Und das ist auch nötig, will man nicht von vornherein den Anschluss an die Weltspitze verlieren: Am Sonntag findet bereits der erste Massenstart des Winters statt, für den sich nur die besten 30 des Weltcups qualifizieren. Stand jetzt wären damit nur Nawrath und Danilo Riethmüller (25) überhaupt startberechtigt.