Todesursache unbekannt: Russische Biathlon-Olympiasiegerin verstorben

Anfisa Reztsova (†58) konnte gleich in zwei Disziplinen Gold bei Olympischen Spielen gewinnen.

Wie ihr Ex-Ehemann, Biathlon-Trainer Leonid Reztsov, der russischen Nachrichtenagentur TASS mitteilte, verstarb Reztsova bereits am Donnerstag in einem russischen Krankenhaus.

Schon im März hatte die einzige Sportlerin, die jemals Olympiasiegerin im Langlauf und im Biathlon wurde, einen Herzinfarkt erlitten und konnte erst im April wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Am 15. Oktober wurde sie dann erneut in eine Klinik eingeliefert und sollte am 20. Oktober in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, doch am Tag zuvor blieb offenbar ihr Herz stehen.

"Anfisa ist letzte Nacht auf der Intensivstation gestorben, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen", erklärte Reztsov am Freitag gegenüber TASS. Die Familie hätte erst am Freitag von dem Todesfall erfahren, auch die Todesursache sei noch nicht bekannt.