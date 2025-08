Deutsche Biathlon-Legende trauert um Dahlmeier: "War ihr Schicksalstag"

Ruhpolding - Das Schicksal von Laura Dahlmeier (†31), die bei einem Bergunglück im pakistanischen Gebirge ihr Leben verlor , bewegt auch den früheren deutschen Biathlon-Star Michael Greis (48). Der letzte Gesamtweltcup-Sieger aus Deutschland ist in gewisser Weise sogar überzeugt davon, dass es so kommen musste.

Michael Greis (48), Dreifach-Olympiasieger im Biathlon, trauert um Laura Dahlmeier. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Es sei schockierend, tragisch, traurig, was mit der siebenmaligen Biathlon-Weltmeisterin passiert sei, sagte Greis bei der Abendzeitung München.

Dahlmeier sei bei allem, was sie getan habe, überlegt und risikobewusst vorgegangen, habe sich auch beim Bergsteigen nie fahrlässig einer Gefahr ausgesetzt.

"Ich fürchte, man muss einfach sagen: Das war ihr Schicksalstag – und so hart es ist, so schwer es zu akzeptieren ist, aber wenn man sich die Verkettung unglücklicher Umstände ansieht – den Steinschlag, das schlechte Wetter, die Seilgefährtin, die nicht mehr zu ihr vorstoßen konnte – war es wohl einfach so, dass ihre Zeit abgelaufen war. Schrecklich", betonte der Dreifach-Olympiasieger von 2006 deshalb.

Als die Nachricht von Dahlmeiers Unfall die Runde machte, habe er noch Hoffnung gehabt, dass sie gerettet werden könne, erzählte Greis, "weil ich wusste, die Laura, die ist brutal zäh, die ist unglaublich fit, wenn jemand da rauskommt, dann sie."

Doch wie sich später herausstellen sollte, war Dahlmeier, nachdem sie am Laila Peak von Steinschlag getroffen worden war, wohl sofort tot - oder mit Greis' Worten: "Aber das Schicksal wollte es anders."