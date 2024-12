Überraschendes Ende! Biathlon-Star verkündet Karriere-Aus

Im März 2023 gewann Tilda Johansson (25) den IBU-Cup, doch wenig später brannte das Feuer für Biathlon nicht mehr in ihr. © IMAGO / Harald Deubert

Die Schwedin verkündete bei "Radiosporten", dass sie den Sport mit Skiern und Gewehr nicht mehr als ihren Job ansieht, sondern es eher ein Hobby für sie geworden ist.

"Ich hatte gehofft, dass ich an der Startlinie stehen würde, aber als die Wettkämpfe kamen, war kein Feuer mehr da", erklärt sie ihren überraschenden Rückzug.

Dabei hatte es im Sommer noch so ausgesehen, als nehme Johansson ihre Chancen im Weltcup in diesem Winter wahr. Bei der Sommer-WM stand sie im schwedischen Aufgebot, kam im Massenstart auf Rang elf ein.

Im Winter davor durfte sie nach dem Sieg im IBU-Cup bei den Weltcups in Östersund und Hochfilzen ran.

Die Ergebnisse waren aber nicht so, wie sie und die schwedischen Trainer sich das vorgestellt hatten, und so startet sie in Martell wieder im IBU-Cup.