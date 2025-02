Biathlon-Star schüttet sein Herz aus: "Leben wird sinnlos"

Lenzerheide (Schweiz) - Das hatte er sich ganz anders vorgestellt! Im vergangenen Jahr stand Vetle Sjåstad Christiansen (32) bei der Biathlon-WM noch dreimal auf dem Podium , in dieser Saison ist er zum Zuschauen verdammt. Seine Rolle als Ersatzmann trifft den Norweger hart.

Enttäuschung pur bei Vetle Sjåstad Christiansen (32): Er darf dieses Jahr bei der WM nur zusehen. © Marco BERTORELLO / AFP

Platz drei, vier und fünf im Gesamtweltcup, diverse Siege und WM- und Olympia-Medaillen: Die vergangenen Jahre liefen herausragend für Christiansen.

In diesem Winter haben ihm allerdings gleich sechs Konkurrenten im eigenen Team den Rang abgelaufen, sodass er nur als Reserve zur WM nach Lenzerheide reisen durfte und seinen Kollegen vom Streckenrand bei den Wettkämpfen zuschauen muss.

"Das ist das Schlimmste, was man als Sportler erleben kann: nicht das tun zu können, was man tun will", trauerte Christiansen deshalb bei VG um die verpasste WM-Chance.

"Sicher, es ist toll, die Umgebung ist wunderschön und es ist eine wunderbare Reise. Aber alles, was wir tun wollen, ist, uns dort unten auf der verdammten Strecke von Mann zu Mann zu treffen", klagte der Norweger.

Dann ging der 32-Jährige sogar noch weiter: "Es ist abgedroschen, aber das Leben wird sinnlos. Wir finden einen Sinn im Leben, indem wir Wettkämpfe bestreiten und Sport treiben. Wenn man das nicht tut, ist es mental ziemlich hart."