Wirbel um Fake-Bilder: Biathlon-Star erstattet Anzeige!

Nicht nur hat jemand die Bilder bearbeitet, sondern auch noch dazu genutzt, um Leute auf unseriöse Trading-Plattformen zu locken, wie bei kallkritikbyran.se zu sehen ist: So wurden Facebook-User mit den Fakes auf ein Interview aufmerksam gemacht, das Nilsson angeblich gegeben haben soll, in dem sie Werbung für eine Trading-Plattform mache.

Erstattete Anzeige gegen gefälschte Bilder von ihrem Gesicht: Biathletin Stina Nilsson (30). © Sven Hoppe/dpa

"Im Moment scheint es viele gefälschte Artikel zu geben, in denen mein Gesicht zerkratzt wurde. Der Fall wurde der Polizei gemeldet. Ich hoffe nun, dass sie die nötigen Ressourcen haben, um der Sache auf den Grund zu gehen!", schrieb die 30-Jährige.

Und bat ihre Fans um Mithilfe: "Ich wäre Euch auch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könnten, diese Artikel zu melden, wenn sie in Eurem Facebook-Newsfeed auftauchen. Danke an alle, die mich in guten wie in schlechten Zeiten unterstützen!"

Zu ihren Unterstützern gehört trotz Nilssons schwankenden Leistungen nach wie vor der schwedische Biathlon-Verband.

"Sie hat sich mit uns im Verband in Verbindung gesetzt und wir unterstützen sie, so wie wir es mit allen Athleten tun, egal, worum es geht", sagte Generalsekretär Rikard Grip (42) gegenüber Aftonbladet.

"Wir missbilligen das aufs Schärfste und finden es verwerflich. Auch die Tatsache, dass die Angelegenheit bei der Polizei angezeigt wurde, spricht Bände."

Für die Biathletin bleibt zu hoffen, dass sie sich nach der Anzeige wieder voll auf den Sport konzentrieren kann. Ein Anfang ist bereits gemacht: Am heutigen Samstag belegte sie im IBU-Cup-Sprint direkt einen guten achten Platz.