DEB-Kapitän Müller vor Schweiz-Kracher: "Haben gezeigt, dass wir sie schlagen können"

Köln/Riga - Die Deutsche Eishockey -Nationalmannschaft hat den Einzug ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland geschafft. In der lettischen Hauptstadt Riga kommt es nun zum Duell mit dem Nachbarn Schweiz.

Harold Kreis (64, 2.v.l.) ist seit März Headcoach des DEB-Teams. © Pavel Golovkin/AP/dpa

In seiner Zeit bei der Deutschen Nationalmannschaft hat der gebürtige Frankfurter schon zahlreiche Trainer erlebt. Unter anderem arbeitete er mit den früheren NHL-Stars Uwe Krupp (57), der aktuell sein Coach beim KEC ist, und Marco Sturm (44) zusammen.

Seit März hat nun Kreis, der schon Assistenz-Trainer von Krupp war, das Sagen beim DEB-Team. Die Zusammenarbeit mit dem früheren DEL-Coach sei "wirklich sehr angenehm. Er ist sehr ruhig und kommunikativ, man kann jederzeit zu ihm kommen. Und was mir imponiert hat: Er ist nie in Panik verfallen, auch als wir zu Beginn drei Niederlagen kassiert haben, er bleibt immer cool."

Auch die Stimmung in der Mannschaft ist gut, wie der KEC-Kapitän betont: "Wir haben schon vor dem Turnier thematisiert, dass wir in den ersten drei Spielen gegen Top-Gegner verlieren können, selbst, wenn wir gut spielen. Die Stimmung hat also nie gelitten, auch in der schwierigen Phase zu Turnierbeginn."