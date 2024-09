Abwehr gesprengt, Fans glücklich! Eislöwen feiern Torfestival

Dresden - Beton-Abwehr sprengen, Fans einen Heimsieg schenken! So lauteten die Vorgaben von Eislöwen -Coach Niklas Sundblad vorm Freitagabend-Spiel gegen Kaufbeuren.

Gesagt, getan! 21 Sekunden waren gespielt, da stellte Johan Porsberger (21.) auf 3:1. Und als Fox (24.) frei an der gegnerischen blauen Linie die Scheibe serviert bekam, marschierte er los - Tor. Kaufbeurens Dieter Orendorz war zur letzten Pause bedient: "Der Doppelschlag tat weh. Dabei haben wir die ersten zehn Minuten gut gespielt."

Am Ende war's ein kleines Torfestival beim 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). Allerdings eröffneten die Gäste diesen. Mit einem schnellen Konter gelang Samir Kharboutli (7.) die Führung. Doch in Überzahl stand Dresdens Verteidiger Simon Karlsson (14.) perfekt, zog ab und Sebastian Gorcik fälschte ab.

Für die Entscheidung sorgte Andrew Yogan (51.). Als Tomas Andres die Scheibe aus dem Drittel zu ihm spielte, trat dieser kurz an und ballerte den Puck in den Winkel. In Unterzahl kassierten die Hausherren durch Premysl Svoboda (56.) das 5:2.