Ausgleich auf der Kelle: Dresdner Eislöwen gehen nach viel Kampf leer aus

Mannheim - "Löwen, kämpfen und siegen" skandieren die Eislöwen -Fans in Dresden immer. Und wenn man Kapitän Travis Turnbull und seinen Kollegen etwas nicht absprechen kann, dass sie fighten bis zum Schluss. Und trotzdem hieß es am Ende in Mannheim am Freitagabend: 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) gegen die Adler!

Eislöwen-Goalie Janick Schwendener hielt wieder saustark, aber leider keinen Sieg fest. © imago/eibner

Keine 20 Sekunden vor der Schlusssirene hatte Turnbull den Ausgleich zum 2:2 auf der Kelle. Das Tor von Mannheims Goalie Max Franzreb war leer. Der Eislöwen-Kapitän bekam die Scheibe an den Schlittschuh, zog sie mit der Kelle an sich ran, aber kam nicht zum Schuss. Bitter!

Quasi im Gegenzug macht Kristian Reichel mit dem Treffer zum 1:3 ins Leere den Sack für die Hausherren zu.

"Hut ab vor der Teamleistung, so langsam aber sicher haben wir es auch mal verdient, bei einem Favoriten die Punkte mitzunehmen", meinte Janick Schwendener. Der Eislöwen-Goalie durfte ran und auch wenn er sich etwas "angerostet angefühlt hat".

Der 33-Jährige hielt überragend. 32 Paraden machte eine Fangquote von 94 Prozent. Lediglich gegen Matthias Plachta (8./15.) war der Schlussmann machtlos. Der Adler hat einen brutalen Schuss.