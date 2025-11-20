Da ist der nächste Heimsieg! Eislöwen ringen Schwenningen in der Overtime nieder

Dresden - Als Austin Ortega um 18.46 Uhr die Scheibe in der Verlängerung ins Schwenninger Gehäuse zimmerte, tobte der Löwenkäfig vor Erleichterung. Der Dresdner machte den 4:3-Sieg (1:0, 0:1, 2:2) und somit die nächsten zwei Punkte perfekt.

Aufgeben ist für Eislöwen-Coach Niklas Sundblad keine Option. Er gibt sich weiter kämpferisch. Fotos: © Lutz Hentschel

"Aufgeben ist keine Option", rief Arena-Sprecher Marcus den Fans und der Mannschaft vor der Partie zu. Die Kurve machte dazu richtig Betrieb. Davon elektrifiziert, legten die Hausherren los.

In den ersten zehn Minuten war's gefühlt nur ein Spiel aufs Tor des Schwenninger Schlussmanns Michael Bitzer. Ohne zählbaren Erfolg zur Verzweiflung der 4421 Zuschauern.

Doch dann trat Tomas Andres (16.) an. Der Eislöwen-Stürmer stand in einer Reihe mit Dane Fox und Travis Turnbull. Und dem Kapitän legte die 92 so mustergültig auf, dass er die Scheibe nur einschieben brauchte - 1:0.

Die Eislöwen waren wie schon am Freitag gegen die Wild Wings keineswegs schlechter. Es gab Chancen ohne Ende. So wie durch Rourke Chartier, als dieser freistehend den Pfosten statt ins leere Gehäuse traf.

Auf der Gegenseite fischte der wieder stark parierende Jussi Olkinuora ein fürs andere Mal die Scheibe raus. Die Fans feierten ihren Goalie mit "Jussi, Jussi"-Rufen. Und weiter ging's vorm Wild-Wings-Kasten: Lance Bouma und Chartier verfehlten.