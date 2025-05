Wilde Heimfahrt der Dresdner Eislöwen: DEL-Aufsteiger kapern McDonald's und grillen selbst

Auf der Heimreise nach dem geschafften Aufstieg kaperten die Dresdner Eislöwen eine McDonald's-Filiale und grillten selbst.

Von Enrico Lucke

Dresden - Kurz nach 9 Uhr kam am Mittwochmorgen der Bus mit den DEL-Aufstiegshelden in Dresden an. Hungrig waren die Eislöwen nicht. Der DEL2-Meister hatte kurz vor 3 Uhr morgens in Ulm eine McDonald’s-Filiale übernommen.

Dane Fox (29) tanzte mit dem Pokal durch die Küche des McDonald's, während sich seine Teamkollegen an den Grill stellten. © Dresdner Eislöwen TAG24 erfuhr, dass der "Plan bereits in der Kabine in Ravensburg ausgemacht wurde". Die Filiale in Ulm wollte um 3 Uhr eigentlich schließen. Doch um 2.50 Uhr kamen Kapitän Travis Turnbull (38) & Co. an. Mit dem Meisterpokal ging's rein. Dane Fox (29) tanzte durch die Küche mit dem zwölf Kilo schweren Pott. Da die Mitarbeiter auf Feierabend programmiert waren, zeigten die Spieler, dass sie auch am Herd eine gute Figur machen, und grillten ihre Burger selbst. Nach gut einer Stunde und fast 1000 Euro leichter ging die Fahrt nach Elbflorenz weiter.

Da stieg Turnbull als Erster mit dem Pokal in der Hand aus. Die gut 50 anwesenden Fans und die Familien der Spieler feierten die Helden.

Mit viel Pyro wurde der Bus am Mittwochmorgen in Dresden empfangen. © TAG24/Enrico Lucke