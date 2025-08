Blutiger Eislöwen-Auftakt, die erste Hudacek-Show und ein sehr optimistischer Trainer

TAG24-Redakteur Enrico Lucke (48) wurde Opfer der ersten "Show" vom neuen Torhüter Július Hudáček (36). © Bildmontage: Lutz Hentschel, TAG24/Enrico Lucke

Der Neuzugang vom DEL-Vize-Meister Kölner Haie stand in der Schlussphase der ersten offiziellen Einheit in der Trainingseishalle an der Bande. In der einen Hand hatte er einen Puck und warf diesen in den Zuschauerrang. Die Scheibe blieb an der Netz-Aufhängung hängen und fiel TAG24-Redakteur Enrico Lucke (48) auf den Kopf - Platzwunde, das Blut floss.

"Sorry", sagte der Slowake sofort und meinte mit einem aufmunternden Lächeln: "Das war der erste Teil der Huda-Show." Danach blickte er auf die neue DEL-Saison und die Premiere der Eislöwen: "Die erste Saison ist schwer in einer neuen Liga."

Dies ist Coach Niklas Sundblad (52) bewusst, und trotzdem gibt sich der Schwede gewohnt kämpferisch: "Wir sind der Neuling. Es wird eine harte Reise. Aber wenn die Hauptrunde vorbei ist, dann wollen wir Play-offs spielen. Das ist das Ziel."

Wer sich die Analysen vieler "Experten" mit Blick auf die neue DEL-Spielzeit anhört, wird da immer das Alter der Eislöwen kritisch gesehen. Immerhin sind 16 Spieler über 30 und sechs sogar über 35 Jahre alt.