Deal fix: Eislöwen verstärken sich mit Jacob Friend!

Die Dresdner Eislöwen haben sich die Dienste von Jacob Friend (27) gesichert. © Dresdner Eislöwen

Der 27-Jährige wechselt vom österreichischen Erstligisten Pioneers Vorarlberg an die Elbe und kam am heutigen Montag gegen 18 Uhr an.

Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos (44): "Wir haben eine Ausländer-Position immer für einen Verteidiger freigehalten. Wir denken mit Friend den Mann gefunden zu haben, der vorm Tor aufräumt."

Pioneers-Coach Dylan Stanley (41) schwärmte bei der Verpflichtung im Sommer: "Er ist ein taffer, physischer Verteidiger gegen den es keinen Spaß macht zu spielen. Jacob gibt alles, um das Tor zu verteidigen und scheut auch nicht davor zurück, sich auf dem Eis für seine Kameraden einzusetzen."

In der Vorsaison war er in Belfast. Erzielte 0,5 Punkte pro Spiel, was ihn als offensivstarken Verteidiger auszeichnet. Seine hervorragenden ersten Pässe im Spielaufbau faszinierten Stanley. Sein dickes Plus für Dresden? "Jacob hatte in Belfast eine Plus-Minus-Statistik von plus 30. Er ist ein absoluter Wunschspieler von Coach Niklas Sundblad", so Roos.