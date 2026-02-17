Der Kapitän geht von Bord! Travis Turnbull verlässt die Eislöwen sofort

Dresden - "Ich bin unglaublich dankbar für meine Zeit in Dresden", erklärte Travis Turnbull (39) am Dienstag. Aber die Zeit des 39-Jährigen ist bei den Dresdner Eislöwen vorbei. In Kaufbeuren soll der Stürmer zum Joker im Kampf gegen den DEL2-Abstieg werden!

In 123 Spielen für die Blau-Weißen erzielte Travis Turnbull (39) 41 Tore und bereitete 40 vor. © Lutz Hentschel

Stimmt, es gibt Parallelen mit Dresden. Anfang 2024 kam der Kapitän zum damals abstiegsbedrohten DEL2-Klub und hatte entscheidenden Anteil daran, dass in den Play-downs der Schritt in die Oberliga verhindert wurde.

"Travis hat uns mit seinen starken Führungsqualitäten maßgeblich dabei geholfen", erinnert sich Geschäftsführer Maik Walsdorf.

"Im darauffolgenden Jahr war er dann ein wesentlicher Bestandteil unserer Meisterschaftssaison. Für das, was er für die Dresdner Eislöwen geleistet hat, sind wir ihm sehr dankbar. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste."

Interessant wird sein, wie lange der US-Crack mit deutschem Pass noch die Schlittschuhe schnüren wird. Die Eislöwen haben nicht mehr auf ihn gesetzt.