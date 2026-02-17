Der Kapitän geht von Bord! Travis Turnbull verlässt die Eislöwen sofort
Dresden - "Ich bin unglaublich dankbar für meine Zeit in Dresden", erklärte Travis Turnbull (39) am Dienstag. Aber die Zeit des 39-Jährigen ist bei den Dresdner Eislöwen vorbei. In Kaufbeuren soll der Stürmer zum Joker im Kampf gegen den DEL2-Abstieg werden!
Stimmt, es gibt Parallelen mit Dresden. Anfang 2024 kam der Kapitän zum damals abstiegsbedrohten DEL2-Klub und hatte entscheidenden Anteil daran, dass in den Play-downs der Schritt in die Oberliga verhindert wurde.
"Travis hat uns mit seinen starken Führungsqualitäten maßgeblich dabei geholfen", erinnert sich Geschäftsführer Maik Walsdorf.
"Im darauffolgenden Jahr war er dann ein wesentlicher Bestandteil unserer Meisterschaftssaison. Für das, was er für die Dresdner Eislöwen geleistet hat, sind wir ihm sehr dankbar. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste."
Interessant wird sein, wie lange der US-Crack mit deutschem Pass noch die Schlittschuhe schnüren wird. Die Eislöwen haben nicht mehr auf ihn gesetzt.
"Im Zuge der laufenden Planung für die neue Saison haben wir gemeinsam Gespräche über seine sportliche und vertragliche Zukunft geführt", so Jens Baxmann (40).
Der Eislöwen-Sportdirektor macht klar: "Wir möchten die neue Spielzeit mit einem verjüngten Kader fortsetzen. Nach einem offenen und vertrauensvollen Austausch sind wir seinem Wunsch nachgekommen, sich frühzeitig sportlich neu zu orientieren. Wir wünschen ihm alles Gute für seine neue Herausforderung in Kaufbeuren."
