Die Würfel sind gefallen: Eislöwen treffen auf Rosenheim

Landshut - Die Würfel sind gefallen! Die Eislöwen haben ihre super Ausgangsposition in der DEL2-Tabelle verspielt und am Sonntag unnötig in Landshut 2:3 (2:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung verloren. In der Play-off-Viertelfinal-Serie treffen sie auf Rosenheim.