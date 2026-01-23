800 Iserlohn-Fans kommen mit Sonderzug: Eislöwen freuen sich auf die Atmosphäre

Dresden - Zwei enge Kisten, eine derbe Niederlage - so liefen bisher die Spiele gegen die Iserlohn Roosters. Deren Fans kommen am Freitag geballt per Sonderzug in den Dresdner Löwenkäfig. Für David Suvanto (31) "eine Extra-Motivation"!

David Suvanto (31) will vor seinem Goalie am Freitag nichts zulassen und vorn Akzente setzen. © imago/osnapix

"Ich liebe es, wenn die Fans des Gegners so zahlreich kommen. Da ist Gänsehaut-Atmosphäre", verrät der Verteidiger. 800 Iserlohner werden erwartet, der Löwenkäfig ist natürlich auch im Heimbereich ausverkauft. Mal sehen, ob dies "Suvi" den nötigen Push gibt.

Als die 600 Dresdner Anhänger nach Mannheim mitgereist waren, holte er seinen Schlagschuss raus und erzielte sein bisher einziges DEL-Tor.

"Ich hatte das Gefühl, dass ich danach mehr Selbstvertrauen hatte. Und gegen Iserlohn habe ich eine neue Kelle", so der 31-Jährige. Er will wieder alles geben, um den nächsten Heimsieg einzufahren. Gleichzeitig gestand er am Donnerstag: "Es ist frustrierend, wenn du kämpfst, als Mannschaft gut spielst und dann wie in München ohne Punkte dastehst."

Dies soll am Freitag gegen 21.50 Uhr nicht passieren. Drei Zähler sind das Ziel. Ob alle Spieler dafür alles geben werden oder der eine oder andere gedanklich doch schon beim möglichen Team für die kommende Saison ist?