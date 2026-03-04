DEL-Abschied mit Biss! Eislöwen verlieren erneut, aber machen Spaß

Dresden - Erst orientierungslos, dann frech, erfolgreich und gallig, aber am Ende 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) verloren: Die Eislöwen machen beim Abschied aus der DEL wieder Spaß. Gegen den Meister Berlin versteckten sich Dane Fox & Co. nicht.

Stark! Die Eislöwenfans zeigte eine coole Choreo. © imago/eibner

Die Eisbären durften sich anfangs durch die Reihen der Eislöwen mit einer Leichtigkeit tanzen, wie es Mikaela Shiffrin im Ski Alpin macht. Bestes Beispiel war das 0:1 durch Ty Ronning (2.). Lester Lancaster (11.) legte nach. Aber dann schlug die Reihe von Fox zu. Vor der Pause machte Sebastian Gorcik (20.) das 1:2. Eislöwe Ricardo Hendreschke fand: "Das erste Drittel war zäh von uns."

Im zweiten hätten sie es besser gemacht. Stimmt, auch wenn Kai Wissmann (26.) zuerst für die Berliner einnetzte. Aber die Fox-Reihe ist top drauf. Los ging's in der 35. diesmal bei Gorcik. Er passte zu Fox, der legte die Scheibe zurück. Gorcik sah den freien Tomas Andres - 2:3. Stark!

Kurz vor der Pausensirene schauten sich Berlins Korbinian Geibel und Dresdens Matthias Pischoff an. Plötzlich flogen Handschuh, Schläger und die beiden ballten die Fäuste zum Fight.