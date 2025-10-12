Besonderes Eislöwen-Duell mit den Pinguins: Bremerhaven rollt im Sonderzug an!

Wenn die Dresdner Eislöwen und die Fischtown Pinguins aufeinandertreffen, wird es besonders. Am Sonntag veranstalten die Gäste sogar einen Fanmarsch in Dresden.

Von Enrico Lucke

Dresden - Die 19. Minute steht gerade auf der Uhr, da klingelt's ein viertes Mal im Kasten der Fischtown Pinguins, und die Dresdner Eislöwen jubeln. Dies ist kein Traum, sondern wirklich passiert! Duelle mit den Norddeutschen waren immer besonders und auch am Sonntag (Bullyzeit 14 Uhr) könnte es ein Highlight werden. Die Fans der Pinguine rollen extra mit dem Sonderzug an ...

Die Bremerhavener Fans sind reisefreudig. Hier unterstützten sie ihre Spieler beim Spiel in München und das Team bedankte sich. © imago/eibner "650 reisen darin an", verrät der Fanbeauftragte der Eislöwen, Lars Stohmann. "Weitere 100 wohl extra. Vom Bahnhof Neustadt geht dann der Fanmarsch über die Marienbrücke zum Löwenkäfig. Wenn die Arena um 12.30 Uhr aufmacht, wollen sie da sein." Um sich dann wieder eine Packung abzuholen? Bisher duellierten sich die beiden Teams 60-mal. Und wenn es für eine Mannschaft wichtig war, gewannen die Eislöwen. In den Play-offs 2011, ein Jahr später im Kampf gegen den DEL2-Abstieg, oder wie eben am 22. März 2016 beim 6:1-Sieg im Play-off-Viertelfinale der DEL2.

