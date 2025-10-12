Besonderes Eislöwen-Duell mit den Pinguins: Bremerhaven rollt im Sonderzug an!
Dresden - Die 19. Minute steht gerade auf der Uhr, da klingelt's ein viertes Mal im Kasten der Fischtown Pinguins, und die Dresdner Eislöwen jubeln. Dies ist kein Traum, sondern wirklich passiert! Duelle mit den Norddeutschen waren immer besonders und auch am Sonntag (Bullyzeit 14 Uhr) könnte es ein Highlight werden. Die Fans der Pinguine rollen extra mit dem Sonderzug an ...
"650 reisen darin an", verrät der Fanbeauftragte der Eislöwen, Lars Stohmann. "Weitere 100 wohl extra. Vom Bahnhof Neustadt geht dann der Fanmarsch über die Marienbrücke zum Löwenkäfig. Wenn die Arena um 12.30 Uhr aufmacht, wollen sie da sein." Um sich dann wieder eine Packung abzuholen?
Bisher duellierten sich die beiden Teams 60-mal. Und wenn es für eine Mannschaft wichtig war, gewannen die Eislöwen.
In den Play-offs 2011, ein Jahr später im Kampf gegen den DEL2-Abstieg, oder wie eben am 22. März 2016 beim 6:1-Sieg im Play-off-Viertelfinale der DEL2.
Dresdner Eislöwen rollen im Sonderzug nach Mannheim
Dieses Duell hatte extra viel Würze. Nach sechseinhalb Jahren wurde zuvor Thomas Popiesch (60) in Dresden entlassen und wechselte in der Saison zu den Norddeutschen. Seine Ex-Spieler schossen ihn dann in der siebten und entscheidenden Partie aus der Serie.
Nach fast zehn Jahren stehen sich beide Teams nun erstmals wieder gegenüber. Die Vorfreude ist riesig.
Genauso wie bei den Dresdner Anhängern auf ihren Sonderzug nach Mannheim (2. Januar). "Der rollt, die 500-Ticket-Marke ist geknackt", freut sich Stohmann. "Wer will, kann sich gern an jedem Heimspieltag am Stand der Fanbetreuer anmelden oder einfach bei Etix." Kosten: 149 Euro oder als VIP 249 Euro.
Ob die Eislöwen auch fast 800 werden?
Titelfoto: imago/eibner