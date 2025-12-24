Einsamer Eislöwe: Deshalb schickt LeBlanc seine Familie übers Fest in die USA

Dresden - Feiern mit der gesamten Familie, gut essen und trinken, einfach mal relaxen oder mit den Kindern in den Kurzurlaub fahren - das ist für Eishockeyspieler in der Weihnachtszeit unmöglich - gerade für die Cracks aus Übersee. Für Eislöwe Drew LeBlanc (36) wird's deshalb besonders ruhig und einsam.

Am Dienstag ging Drew LeBlanc (36) in Straubing noch auf Torejagd. Über Weihnachten ist er allein daheim. © imago/eibner

"Meine Frau Chelsea ist mit den Kindern Sofia, Sylvie sowie Otzi in unsere Heimat geflogen", berichtet der 36-Jährige. Das ist Duluth im Bundesstaat Minnesota. "Da ist es richtig kalt", meinte Coach Gerry Fleming (58).

Und genau dies ist ein Grund, weshalb Drew seine Liebsten über die Festtage in die USA geschickt hat. "Sie sollen richtigen Winter erleben", so der Stürmer. "Und bei uns können sie es derzeit. Sie fahren gerade Schlitten und Schneemobil."

Zudem weiß der Profi nicht, wie viele Weihnachtsfeste seine Kinder mit den Großeltern noch haben. Deshalb war's ihm eine Herzensangelegenheit, die Liebsten fliegen zu lassen.

Und wie verbringt der Eislöwe die Festtage in Elbflorenz? Allein auf dem Sofa? "Es ist langweilig", räumt er mit einem Lächeln ein. Aber damit es nicht zu langweilig wird, feiert LeBlanc "gemeinsam mit Trevor" Parkes (34), seiner Frau Rachael und den Kindern Tillie sowie Lennon.