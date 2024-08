Eislöwen erhalten drei Pässe, aber verlieren Test gegen Kassel!

Vor dem Kassel-Test durften sich David Suvanto, David Rundqvist und Simon Karlsson über die deutsche Staatsbürgerschaft freuen. Das Spiel ging aber verloren.

Von Enrico Lucke

Dresden - Drei auf einen Schlag! Die Dresdner Eislöwen konnten am Sonntag vielleicht den wichtigsten Sieg in den Wochen vorm Saisonstart am 13. September einfahren. Mit David Suvanto, David Rundqvist und Simon Karlsson bekamen vorm Testspiel gegen Kassel drei Spieler die deutsche Staatsbürgerschaft.

Drew Leblanc (r.) und dem Löwen-Rudel gelang am Sonntag im Test gegen die Huskies noch nicht viel. © Lutz Hentschel Dafür kam extra Dresdens Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka vorbei. Vor ihm und den Fans legten die drei ihren Eid aufs Grundgesetz ab. Der Lohn: Bei den "Schweden" verlängert sich der Vertrag bis 2026. Sportdirektor Matthias Roos war froh, dass er jetzt nicht mehr sechs, sondern nur drei Ausländer für die DEL2-Saison lizenzieren muss: "Seit November sind wir an dem Thema dran. Bei Rundqvist war das Gute, dass er vier Jahre in Österreich gelebt hat und gut Deutsch kann." Das Ziel ist klar: Mit dem stärksten Eislöwen-Kader der Geschichte in die Saison starten und versuchen, den Aufstieg in die DEL als DEL2-Meister im Mai 2025 zu packen. Das will auch der Testspielgegner vom Sonntag. Kassel hat sieben Spieler mit zwei Pässen im Team, Dresden jetzt 13. Ob dies ein Vorteil wird? Die erste Duftmarke ist gesetzt. Dresdner Eislöwen Gute Tests für die Dresdner Eislöwen! "Jetzt können sie zwei Tage regenerieren" Im Duell auf dem Eis aber von den Huskies. Sie wirkten eingespielter und nutzten im Gegensatz zu Dresden durch Yannik Valenti (19.) sowie Jake Weidner (23.) ihre Chancen eiskalt.

Dresdner Eislöwen verlieren mit schweren Beinen gegen Kassel