Erst Vaterfreuden, dann Abflug! Nächster Eislöwe verlässt Dresden
Dresden - "God dag!" So wird seit Freitag Andrew Yogan (34) begrüßt. Der 34-Jährige hat die Eislöwen verlassen und spielt jetzt für den norwegischen Serienmeister Stavanger Oilers. Mit Dresden wird er auf ewig verbunden bleiben ...
Der Ex-Eislöwen-Stürmer hatte perfektes Timing. Seine Freundin Sabrina brachte vergangene Woche in Elbflorenz die gemeinsame Tochter zur Welt. Gepaart mit der DEL2-Meisterschaft 2025 und seinen ersten Partien in der DEL ist die Stadt jetzt ein großer Teil seiner Geschichte.
"Ich bin dem Klub dankbar für die Unterstützung bei meinem Vorhaben und nehme viele positive Eindrücke nach Stavanger mit", so der US-Boy.
"Andrew hat in seiner Zeit in Dresden sportlich wie persönlich wichtige Impulse gesetzt. Nach offenen Gesprächen haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden, die ihm ermöglicht, die Saison in Norwegen fortzusetzen", so Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann (40).
"Wir wünschen ihm für die kommenden Aufgaben in Norwegen viel Erfolg."
Ausverkauf bei Dresdner Eislöwen geht weiter
Der Ausverkauf der Eislöwen geht somit acht Partien vorm Ende der DEL-Hauptrunde weiter. Die Fans scherzten nach dieser Meldung schon. Als einer schrieb, "Steht Schwendi bald allein da?", gab's prompt die Antwort: "Schwendi spielt die Saison mit dem Regionalliga-Team zu Ende."
Gerüchte gibt's allerdings, dass Dane Fox (32) nicht nur die Saison zu Ende spielen wird, sondern auch in Dresden bleibt. Die Chancen auf seinen deutschen Pass sind sehr hoch. Und somit fällt er im kommenden Jahr nicht ins Ausländer-Kontingent (vier Spieler).
Als Knipser ist er für die DEL2 allemal ein Top-Mann. Dies bewies der Kanadier in der Aufstiegssaison mit 22 Treffern und 46 Vorlagen.
Titelfoto: Lutz Hentschel