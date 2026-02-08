Erst Vaterfreuden, dann Abflug! Nächster Eislöwe verlässt Dresden

Dresden - "God dag!" So wird seit Freitag Andrew Yogan (34) begrüßt. Der 34-Jährige hat die Eislöwen verlassen und spielt jetzt für den norwegischen Serienmeister Stavanger Oilers. Mit Dresden wird er auf ewig verbunden bleiben ...

Andrew Yogan (34, r.) verlässt die Dresdner Eislöwen und wechselt nach Norwegen. © Lutz Hentschel

Der Ex-Eislöwen-Stürmer hatte perfektes Timing. Seine Freundin Sabrina brachte vergangene Woche in Elbflorenz die gemeinsame Tochter zur Welt. Gepaart mit der DEL2-Meisterschaft 2025 und seinen ersten Partien in der DEL ist die Stadt jetzt ein großer Teil seiner Geschichte.

"Ich bin dem Klub dankbar für die Unterstützung bei meinem Vorhaben und nehme viele positive Eindrücke nach Stavanger mit", so der US-Boy.

"Andrew hat in seiner Zeit in Dresden sportlich wie persönlich wichtige Impulse gesetzt. Nach offenen Gesprächen haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden, die ihm ermöglicht, die Saison in Norwegen fortzusetzen", so Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann (40).

"Wir wünschen ihm für die kommenden Aufgaben in Norwegen viel Erfolg."