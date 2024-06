Eislöwen-Traum wird wahr: Über diese Neuerung in der Arena jubelt der Verein

Bei den Dresdner Eislöwen geht mit einer Neuerung in der Joynext Arena ein Traum in Erfüllung. Auch bei den Tickets gibt es Änderungen.

Von Enrico Lucke

Dresden - Die Fans in der Nordkurve wird's weniger freuen, aber die restlichen 3500 in der 4412 Mann fassenden Arena umso mehr: Die Dresdner Eislöwen haben ab der kommenden Saison endlich einen Videowürfel. Die in der NHL geliebte "Kiss Cam" kann kommen.

Der neue Videowürfel wurde schon zur Probe aufgehängt. Ab August hängt er dann für die neue Saison. Im Sommer kann der LED-Würfel für andere Events genutzt werden. © Eislöwen "Ein großer Traum von uns wird damit wahr", so Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf. "Bisher scheiterte es immer daran, dass die Würfel zu schwer waren. Wir haben jetzt eine Variante gefunden, welche bei der Traglast des Hallendaches funktioniert." Auf insgesamt 65 Quadratmeter kommt der LED-Würfel. Kosten: 195.000 Euro. Sponsor Sound-Light-Event stellt aber die Motoren und die Träger, sodass der DEL2-Club 160.000 Euro zahlt.

"Ich erhoffe mir, dass wir diese Kosten durch Werbeeinnahmen in spätestens zwei Jahren wieder eingespielt haben", so Walsdorf. "Mit dem Würfel können wir den Fans und den Sponsoren einen deutlichen Mehrwert bieten. Zeitlupen einspielen, in den Drittelpause die Highlights der ersten 20 Minuten und vieles mehr." Dresdner Eislöwen WM-Held und Kult-Stürmer: Eislöwen holen Routinier LeBlanc! Möglich wird's, weil in den schmalen Würfelkanten immer die Zeit und das Spielergebnis zu sehen ist.

Auch bei den Tickets gibt es bei den Dresdner Eislöwen Neuerungen