Eislöwen holen plötzlich neuen Goalie, aber kann er überhaupt weiterhelfen?

Dresden - Dass die Eislöwen nach neun Niederlagen und nur einem Sieg noch Verstärkungen brauchen, war offensichtlich. Mit einem Olympiasieger und Weltmeister ist die höchstwahrscheinlich gefunden. Nur die Position hinterlässt ein paar Fragen ...

Juho Olkinuora (34) spielt ab sofort für die Dresdner Eislöwen. © PR/Dresdner Eislöwen

Denn der Neue, Juho Olkinuora (34), ist Goalie. Und da sind Dresdens Puckjäger mit Julius Hudacek (37) und Janick Schwendener (33) eigentlich gut besetzt. Warum also jetzt noch ein weiterer?

"Wir haben von Beginn an gesagt, dass wir uns eine Lizenz für einen Torhüter offenhalten, um im Saisonverlauf auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Nun sind wir mit Jussi Olkinuora fündig geworden und konnten einen Torhüter verpflichten, der auf höchstem internationalen Niveau Erfahrung gesammelt hat", erklärt Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos (45).

In den vergangenen Wochen waren die Eislöwen zudem nicht zufrieden mit den Leistungen von Hudacek, die Dresdner stellen die mit Abstand schlechteste Defensive der Liga und auch der von den Kölner Haien gekommene Goalie selbst sah nicht immer gut aus.

Nun also die Verpflichtung von "Jussi", der wohl zu den erfolgreichsten finnischen Torhütern der vergangenen Jahre zählt. Denn mit der finnischen Nationalmannschaft gewann der 1,88 Meter große Goalie zweimal die WM (2022 als bester Spieler) und sicherte sich bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking die Goldmedaille, auch wenn er dort nur ein Spiel bestritt.